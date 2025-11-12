Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

12.11.2025 16:13:16

EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Dr. Christoph Jurecka, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

12.11.2025 / 16:12 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Christoph
Last name(s): Jurecka

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

b) LEI
529900MUF4C20K50JS49 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0008430026

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
542.60 EUR 27,130.00 EUR
542.60 EUR 60,771.20 EUR
542.60 EUR 8,139.00 EUR
542.60 EUR 64,569.40 EUR
542.60 EUR 42,322.80 EUR
542.60 EUR 122,627.60 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
542.6000 EUR 325,560.0000 EUR

e) Date of the transaction
11/11/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


12.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstraße 107
80802 München
Germany
Internet: www.munichre.com



 
End of News EQS News Service




101750  12.11.2025 CET/CEST





