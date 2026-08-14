Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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14.08.2026 11:15:47

EQS-DD: Nordex SE: Dr. Ilya Hartmann, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.08.2026 / 11:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Ilya
Nachname(n): Hartmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Nordex SE

b) LEI
529900HVDYCUWVD0OE76 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0D6554

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
40,98 EUR 114.989,88 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
40,9800 EUR 114.989,8800 EUR

e) Datum des Geschäfts
12.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


14.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nordex SE
Erich-Schlesinger-Straße 50
18059 Rostock
Deutschland
Internet: www.nordex-online.com
LEI Code: 529900HVDYCUWVD0OE76



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106616  14.08.2026 CET/CEST





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