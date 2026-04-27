Nordex Aktie
|47,78EUR
|3,02EUR
|6,75%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
27.04.2026 08:18:40
Nordex Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Underperform" belassen. Dank des Projektgeschäfts habe der Spezialist für Windkraftanlagen im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Colin Moody am Montag nach den Zahlen. Die Jahresziele hätten aber Bestand./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 02:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 02:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Underperform
Unternehmen:
Nordex AG
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
49,16 €
Abst. Kursziel*:
-22,70%
Rating update:
Underperform
Kurs aktuell:
47,78 €
Abst. Kursziel aktuell:
-20,47%
Analyst Name::
Colin Moody
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
