Nordex Aktie

47,78EUR 3,02EUR 6,75%
Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

27.04.2026 08:18:40

Nordex Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Underperform" belassen. Dank des Projektgeschäfts habe der Spezialist für Windkraftanlagen im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Colin Moody am Montag nach den Zahlen. Die Jahresziele hätten aber Bestand./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 02:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Underperform
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
49,16 € 		Abst. Kursziel*:
-22,70%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
47,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-20,47%
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nordex AG

mehr Nachrichten