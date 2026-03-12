EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Lothar Ewald Kappich, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.03.2026 / 09:33 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Lothar Ewald Nachname(n): Kappich

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

SARTORIUS AG

b) LEI

529900EQV2DY4FOAMU38

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007165607

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 178,40 EUR 892,00 EUR 176,80 EUR 176,80 EUR 178,40 EUR 713,60 EUR 178,40 EUR 713,60 EUR 178,40 EUR 713,60 EUR 178,40 EUR 713,60 EUR 178,40 EUR 713,60 EUR 178,40 EUR 713,60 EUR 178,40 EUR 713,60 EUR 178,40 EUR 713,60 EUR 179,00 EUR 716,00 EUR 179,00 EUR 716,00 EUR 180,00 EUR 720,00 EUR 180,00 EUR 720,00 EUR 180,00 EUR 720,00 EUR 180,00 EUR 720,00 EUR 180,00 EUR 720,00 EUR 180,00 EUR 720,00 EUR 180,00 EUR 720,00 EUR 180,00 EUR 720,00 EUR 180,00 EUR 720,00 EUR 180,00 EUR 720,00 EUR 180,00 EUR 720,00 EUR 180,00 EUR 720,00 EUR 180,00 EUR 720,00 EUR 180,00 EUR 720,00 EUR 180,00 EUR 720,00 EUR 180,00 EUR 720,00 EUR 180,00 EUR 720,00 EUR 180,00 EUR 720,00 EUR 180,00 EUR 720,00 EUR 180,00 EUR 720,00 EUR 180,00 EUR 7.200,00 EUR 180,00 EUR 5.760,00 EUR 180,00 EUR 5.940,00 EUR 180,00 EUR 30.420,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 179,8240 EUR 71.929,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

