15.12.2025 16:01:08

EQS-DD: Siemens AG: Oliver Hartmann, Kauf von Siemens Aktien im Zusammenhang mit Siemens Aktienprogrammen: 1) Kauf im Wert von 15.123,00 EUR zum Xetra-Schlusskurs am 2026-02-20, +01:00 (Share ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.12.2025 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Oliver
Nachname(n): Hartmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Siemens Aktiengesellschaft

b) LEI
W38RGI023J3WT1HWRP32 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007236101

b) Art des Geschäfts
Kauf von Siemens Aktien im Zusammenhang mit Siemens Aktienprogrammen: 1) Kauf im Wert von 15.123,00 EUR zum Xetra-Schlusskurs am 2026-02-20, +01:00 (Share Matching Plan) sowie 2) Kauf im Wert von einmalig 360,00 EUR zuzüglich 360,00 EUR steuerfreien Zuschusses durch das Unternehmen zum Xetra-Schlusskurs am 2026-02-20, +01:00 (Basis-Aktien-Programm)
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
11.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


15.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 München
Deutschland
Internet: www.siemens.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102416  15.12.2025 CET/CEST





