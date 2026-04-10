EQS-DD: Sixt SE: Katag Aktiengesellschaft, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



10.04.2026 / 18:49 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: Katag Aktiengesellschaft

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: Dr. First name: Daniel Last name(s): Terberger Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Sixt SE

b) LEI

5299004ZME6CSBR7WP07

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0007231334

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 58.9217 EUR 165,039.6817 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 58.9217 EUR 165,039.6817 EUR

e) Date of the transaction

09/04/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: Xetra MIC: XETR

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

10.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News



