Sixt Aktie
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WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Stammaktien von Sixt von 83 auf 91 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Angesichts der schwachen Konsumstimmung möge das Bauchgefühl gegen die Kaufempfehlung sprechen, die Aussichten sprächen aber für die Münchner, schrieb Yasmin Steilen am Montagnachmittag. Sie geht von einem starken Sommer-Reisegeschäft in Europa aus und sieht einen fokussierten Ansatz bezüglich der Restwert-Risiken in Nordamerika. Zudem gebe es die klare Bereitschaft zur besseren Kommunikation mit den Anlegern./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
91,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71,65 €
|
Abst. Kursziel*:
27,01%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
74,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,81%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
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