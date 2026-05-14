HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Hold" belassen. Der Jahresauftakt sei solide gewesen, schrieb Yasmin Steilen am Mittwochabend in ihrem Resümee zum ersten Quartal. Die Jahresziele schienen erreichbar./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:26 / GMT

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