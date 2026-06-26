HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Hold" belassen. Analystin Yasmin Steilen sieht eine solide Position des Autovermieters in einem schwierigen Umfeld, wie sie am Donnerstag schrieb./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 16:49 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.