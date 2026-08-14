Sixt Aktie

73,45EUR -1,80EUR -2,39%
Sixt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.08.2026 10:56:31

Sixt SE St Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Der trotz unerwartet guter Quartalszahlen nur bestätigte Jahresausblick habe die Frage aufgeworfen, ob das Management des Autovermieters für das zweite Halbjahr vorsichtiger geworden sei, schrieb Zehua Jiang am Donnerstag. Nach der Telefonkonferenz glaube er, dass diese Entscheidung eher von Umsicht angesichts anhaltender Unsicherheiten als von einem nachlassenden Vertrauen in die zweite Jahreshälfte zeuge./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
73,80 € 		Abst. Kursziel*:
12,47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
73,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,00%
Analyst Name::
Zehua Jiang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sixt SE St.

mehr Nachrichten

Analysen zu Sixt SE St.

mehr Analysen
10:56 Sixt Buy UBS AG
13.08.26 Sixt Kaufen DZ BANK
13.08.26 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Sixt Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sixt SE St. 73,45 -2,39% Sixt SE St.

Aktuelle Aktienanalysen

11:53 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
11:52 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
11:37 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
11:31 Fresenius Kaufen DZ BANK
11:24 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
11:23 Rio Tinto Neutral UBS AG
11:22 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
10:57 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
10:56 Sixt Buy UBS AG
10:34 E.ON Equal Weight Barclays Capital
10:26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:25 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:22 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:19 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:18 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:01 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
09:53 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
09:52 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
09:51 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
09:24 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:24 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:23 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:23 PNE Buy Warburg Research
09:23 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:21 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
09:20 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
09:17 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:04 pbb Buy Warburg Research
08:48 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
08:48 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:33 SFC Energy Buy Warburg Research
08:32 init innovation in traffic systems Buy Warburg Research
08:31 init innovation in traffic systems Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:17 adidas Neutral UBS AG
08:01 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:54 HelloFresh Neutral UBS AG
07:48 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:48 MLP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
07:19 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
07:10 Ströer Market-Perform Bernstein Research
07:00 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
06:55 Douglas Sell Goldman Sachs Group Inc.
06:52 HelloFresh Underweight Barclays Capital
13.08.26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
13.08.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen