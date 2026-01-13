EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.01.2026 / 16:11 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Michael Nachname(n): Friede

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Symrise AG

b) LEI

529900D82I6R9601CF26

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000SYM9999

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 75,50 EUR 100.037,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 75,5000 EUR 100.037,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: European Investor Exchange MIC: XHAN

