UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
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23.06.2026 14:50:43
EQS-DD: UNIQA Insurance Group AG: Sabine Pfeffer, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
23.06.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|UNIQA Insurance Group AG
|Untere Donaustraße 21
|1029 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.uniqagroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
105724 23.06.2026 CET/CEST
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