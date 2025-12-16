Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|
16.12.2025 07:30:03
EQS-News: Nordex Group erhält Auftrag über 200 MW in Kanada
|
EQS-News: Nordex SE
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Hamburg, 16. Dezember 2025. Die Nordex Group hat einen weiteren Auftrag aus Kanada erhalten - erstmals aus der kanadischen Provinz New Brunswick. Nordex wird 34 N163/5.X-Turbinen mit einer Gesamtleistung von 200 MW für ein Windparkprojekt in New Brunswick liefern. Der Auftrag umfasst zudem einen 30-jährigen Servicevertrag.
Die Turbinen in der Kaltklimavariante werden ab Mitte 2027 auf 125 Meter hohen Stahlrohrtürmen geliefert.
Manav Sharma, CEO North America der Nordex Group, sagt: „Die Nordex Group verzeichnet in den vergangenen Jahren ein bemerkenswertes und kontinuierliches Wachstum ihrer Aktivitäten in Kanada. Da Kanada zunehmend erneuerbare Energiequellen priorisiert, um seine Klimaverpflichtungen zu erfüllen, sind unsere für kalte Klimazonen konzipierten Turbinen bestens dafür geeignet, unsere Kunden auch in den kommenden Jahren zu unterstützen und an der Erfolgsgeschichte Kanadas teilzuhaben.“
Die Namen des Kunden und des Windparks werden nicht bekannt gegeben.
Die Nordex Group im Profil
Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.
Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:
16.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Straße 50
|18059 Rostock
|Deutschland
|Telefon:
|+49 381 6663 3300
|Fax:
|+49 381 6663 3339
|E-Mail:
|investor-relations@nordex-online.com
|Internet:
|www.nordex-online.com
|ISIN:
|DE000A0D6554
|WKN:
|A0D655
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2245728
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2245728 16.12.2025 CET/CEST
Aktien in diesem Artikel
Nordex AG
|Nordex AG
|29,64
|0,88%
