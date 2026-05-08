Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
08.05.2026 14:16:13
EQS-News: Porsche sharpens focus on core business
EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
/ Key word(s): Strategic Company Decision
Porsche sharpens focus on core business
Cellforce Group GmbH
As part of Porsche AG’s strategic realignment and its technology-open powertrain strategy, Cellforce GmbH no longer has a sufficiently viable long-term perspective. The management will therefore initiate discussions with the works council regarding the closure of the company. Around 50 employees are affected.
Porsche eBike Performance
Porsche eBike Performance GmbH was established to develop high-performance e-bike drive systems and market them worldwide. Due to fundamentally changed market conditions for e-bike drive systems, the activities of the joint venture will be discontinued. This measure is in line with Porsche AG’s strategic focus on its core business. The closure of operations at the Ottobrunn and Zagreb sites affects around 360 employees.
Cetitec GmbH
Cetitec GmbH, based in Pforzheim, developed specialized software for data communication for Porsche and the entire Volkswagen Group. Here, too, the market environment has changed and development scopes have shifted. The management of Cetitec GmbH will therefore initiate discussions with the works council regarding the closure of the company. Around 60 employees in Germany and 30 in Croatia are affected.
08.05.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
|Porscheplatz 1
|70435 Stuttgart
|Germany
|Phone:
|+497119110
|E-mail:
|info@porsche.de
|Internet:
|https://www.porsche.com/international/
|ISIN:
|DE000PAG9113
|WKN:
|PAG911
|Indices:
|MDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard)
|EQS News ID:
|2324162
|End of News
|EQS News Service
2324162 08.05.2026 CET/CEST
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|04.05.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
