Porsche vz. Aktie
|42,06EUR
|0,95EUR
|2,31%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Sportwagenbauer habe auf seinem Kapitalmarkttag glaubwürdige mittelfristige Ziele ausgegeben, doch auf kurze Sicht erscheine die Bewertung hoch, schrieb Romain Gourvil in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
41,85 €
|
Abst. Kursziel*:
9,92%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
42,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,37%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|08.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|07.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|08.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:22
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:16
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|08:06
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07:50
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07:48
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07:45
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Carrefour Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Enel Buy
|UBS AG
|08.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|08.10.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|08.10.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|08.10.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|08.10.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG