Porsche vz. Aktie
|42,07EUR
|0,77EUR
|1,86%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Sportwagenbauer habe ein insgesamt ordentliches Quartal hinter sich, das die gegenüber dem Vorjahr gestiegene Dynamik bestätige, schrieb Jose Asumendi am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Zudem habe Porsche in einem schwierigen Umfeld die Jahresziele bekräftigt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
42,51 €
|
Abst. Kursziel*:
17,62%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
42,07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,85%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|09:31
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:58
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:43
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:16
|Deutsche Bank Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|26.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.