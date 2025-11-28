EQS-News: Porsche Werk Leipzig mit Automotive Lean Production Award ausgezeichnet

EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Porsche Werk Leipzig mit Automotive Lean Production Award ausgezeichnet



28.11.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Porsche Werk Leipzig mit „Automotive Lean Production Award“ ausgezeichnet

Die Preisverleihung fand in dieser Woche im Rahmen des gleichnamigen Kongresses im polnischen Poznan statt.

Das Siegerwerk in der Kategorie OEM überzeugte die Jury mit seiner innovativen Automatisierung und intelligenten Digitalisierung .

Leipzig. Das Beratungsunternehmen Agamus Consult und die Fachzeitschrift Automobilproduktion haben in dieser Woche das Porsche Werk Leipzig mit dem diesjährigen „Automotive Lean Production Award“ in der Kategorie OEM ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand im Rahmen des gleichnamigen Kongresses bei Volkswagen Poznan in Polen statt. Der Award ist eine renommierte, internationale Auszeichnung, die in insgesamt sechs Kategorien vergeben wird.

„Das Porsche Werk Leipzig überzeugt zum einen mit seiner fachlichen Expertise. Es folgt einer klaren Strategie, die konsequent verfolgt und weiterentwickelt wird. Dabei setzt sich das Team um Werkleiter Gerd Rupp hohe Ziele – egal ob in Sachen Qualität, Innovationgeist oder Nachhaltigkeit . Hinzu kommt ein besonderer Teamspirit. Über alle Hierarchieebenen hinweg gelingt es den Leipzigern, das gesamte Team mitzunehmen und für ambitionierte Ziele zu begeistern“, sagt Albrecht Reimold, Mitglied des Vorstands für Produktion und Logistik der Porsche AG.

Die Auswahl der Siegerwerke im Wettbewerb erfolgt zweistufig. Neben einem Fragebogen besucht eine Fachjury die Werke und vertieft mit Experten vor Ort die Ergebnisse. „Wir sehen solche Wettbewerbe vor allem als Chance, uns im internationalen Benchmark-Vergleich mit anderen Werken zu messen und von einer Fachjury umfangreich bewerten zu lassen. Potenziale erkennen und uns stetig weiter verbessern – das entspricht dem Porsche Pioniergeist“, sagt Gerd Rupp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Leipzig GmbH. „In der Kategorie OEM in diesem Jahr Sieger geworden zu sein, freut uns darüber hinaus sehr.“

Die Jury hebt in ihrer Bewertung den hohen Grad an innovativer Automatisierung in Kombination mit digitaler Intelligenz hervor. Ein Beispiel ist der Einsatz von Fahrerlosen Transportsystemen (FTS). So transportieren beispielsweise im Karosseriebau für den Macan Electric, der seit 2024 in Serie produziert wird, 77 Fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) Bauteile direkt an die Anlage – intelligent gesteuert nach Bedarf. In der Achsmontage erfolgt die Qualitätskontrolle der Achsen automatisiert. Die Anlage beherrscht dabei eine Varianz von 550 Prüfpunkten bei drei Derivaten und benötigt für den gesamten Prüfprozess 80 Sekunden. Digitale Intelligenz spielt auch bei der Dynamisierung der Fertigungsprüffahrt eine zentrale Rolle. Ein besonderes Qualitätsmerkmal im Porsche Werk Leipzig ist, dass jedes Fahrzeug, bevor es das Werk verlässt, eine Testfahrt absolviert. Bislang folgte diese Prüffahrt einem Standardumfang. Die intelligente Auswertung gesammelter Daten ermöglicht es nun, spezifisch nach Bedarf zu prüfen. Ein eigens entwickeltes Klassifizierungsprogramm legt dabei für jedes Fahrzeug eines von drei möglichen Prüfszenarien fest.

Der Kernprozess steht im Mittelpunkt: die Fertigung

Auch die Einbindung der Belegschaft und ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess gehören zu den Lean-Prinzipien. Der Fokus auf den Shopfloor und die damit verbundene Arbeitsorganisation tragen entscheidend zum Erfolg der Leipziger Produktion bei. Deren Selbstverständnis: Die Fertigung steht im Mittelpunkt. Das Management unterstützt diesen Kernprozess. Alle Fertigungsbereiche sind in sogenannten Kompetenzcentern organisiert. Interdisziplinäre Teams arbeiten direkt am Ort der Wertschöpfung zusammen. In der Montage bilden beispielsweise ein Schichtleiter, ein Fertigungsplaner und ein Qualitätslenker ein Kompetenzcenter. „Unsere Kompetenzcenter agieren eigenverantwortlich wie ein Unternehmen im Unternehmen“, sagt Gerd Rupp. „Kurze Wege und schnelle gemeinschaftliche Entscheidungen haben sich im operativen Tagesgeschäft oft als Erfolgsgarant erwiesen. Eine Mannschaft, ein Ziel – ohne Silo-Denken.“

Das diesjährige Siegerwerk wird den namensgebenden Kongress im kommenden Jahr ausrichten. Dieser findet im November 2026 im Porsche Experience Center Leipzig statt.