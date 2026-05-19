Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Stiftung 19.05.2026 17:53:00

Erste Group-Aktie im Plus: Andreas Treichl wird Vorstandsvorsitzender der Erste Stiftung

Erste Group-Aktie im Plus: Andreas Treichl wird Vorstandsvorsitzender der Erste Stiftung

Die Erste Stiftung bekommt ab der Jahresmitte einen neuen Chef.

Andreas Treichl, der langjährige CEO der Erste Group und bisher Chairman des Supervisory Boards der Erste Stiftung, löst Boris Marte als Vorstandsvorsitzenden ab. Sein Stellvertreter wird Philipp Thurn und Taxis, der Wolfgang Schopf nachfolgt. Beide Personalentscheidungen seien im Aufsichtsrat der Stiftung getroffen worden, heißt es in einer Aussendung der Erste-Group-Kernaktionärin vom Dienstag.

Ab 1. Juli besteht der Vorstand damit aus Andreas Treichl, Philipp Thurn und Taxis, Martin Wohlmuth und Gudrun Egger. Wohlmuth übernimmt die Rolle des CFO von Schopf.

Am Dienstag im Wiener Handel legte das Papier schließlich 0,93 Prozent zu auf 97,15 Euro.

bel/kre

APA

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