Erste Group Bank Aktie

126,40EUR 3,30EUR 2,68%
Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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28.09.2026 15:57:00

Erste Group Bank buy

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel von 131 Euro für die Aktien der Erste Group bestätigt. Auch das Anlagevotum "Buy" wurde von der zuständigen Expertin Marlene Eibensteiner unverändert belassen. Die Erste Group will ihren Anteil an der polnischen Tochterbank Erste Bank Polska erhöhen.

Die Erste hat am Freitagabend ein freiwilliges Übernahmeangebot angekündigt, um den bestehenden Anteil an der Erste Bank Polska von 49 auf bis zu 75 Prozent aufzustocken. Sie bietet 713 Zloty (rund 163 Euro) je Aktie. Das entspricht einem Aufschlag von 22,1 Prozent auf den Referenzpreis zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Einstiegs bei der Bank im Mai 2025. "Diese Ankündigung stellt unserer Ansicht nach einen (erwarteten) klaren positiven Faktor für das Investment-Case der Erste Bank Polska dar und bestätigt unsere Kaufempfehlung", hieß es von der Deutschen Bank.

Am Montagnachmittag notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse bei 125,30 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.

rst/ste

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

AFA0066 2026-09-28/15:57

Zusammenfassung: Erste Group Bank AG buy
Unternehmen:
Erste Group Bank AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
131,00 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
125,60 € 		Abst. Kursziel*:
4,30%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
126,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,80%
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Erste Group Bank AG 126,60 2,84% Erste Group Bank AG

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14:11 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14:10 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
14:10 LANXESS Underweight Barclays Capital
14:09 Netflix Outperform Bernstein Research
14:08 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
14:07 UBS Outperform RBC Capital Markets
14:00 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:57 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:56 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:48 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:46 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:36 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
13:35 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
13:32 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
13:29 L'Oréal Buy UBS AG
13:29 ASML NV Buy UBS AG
13:28 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:28 STMicroelectronics Buy UBS AG
13:18 BP Buy UBS AG
13:17 CTS Eventim Buy UBS AG
13:15 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
11:55 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:54 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:54 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
11:04 Erste Group Bank buy UBS AG
11:01 Verbund Hold Deutsche Bank AG
10:47 DHL Group Neutral UBS AG
10:45 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
10:44 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:44 Infineon Neutral UBS AG
10:44 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:43 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
10:42 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:41 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:40 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:40 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:36 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
10:36 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:35 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:34 BASF Buy Deutsche Bank AG
10:33 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:32 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:31 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:29 United Internet Buy Goldman Sachs Group Inc.
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