Erste Group Bank Aktie
|126,40EUR
|3,30EUR
|2,68%
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
Erste Group Bank buy
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel von 131 Euro für die Aktien der Erste Group bestätigt. Auch das Anlagevotum "Buy" wurde von der zuständigen Expertin Marlene Eibensteiner unverändert belassen. Die Erste Group will ihren Anteil an der polnischen Tochterbank Erste Bank Polska erhöhen.
Die Erste hat am Freitagabend ein freiwilliges Übernahmeangebot angekündigt, um den bestehenden Anteil an der Erste Bank Polska von 49 auf bis zu 75 Prozent aufzustocken. Sie bietet 713 Zloty (rund 163 Euro) je Aktie. Das entspricht einem Aufschlag von 22,1 Prozent auf den Referenzpreis zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Einstiegs bei der Bank im Mai 2025. "Diese Ankündigung stellt unserer Ansicht nach einen (erwarteten) klaren positiven Faktor für das Investment-Case der Erste Bank Polska dar und bestätigt unsere Kaufempfehlung", hieß es von der Deutschen Bank.
Am Montagnachmittag notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse bei 125,30 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.
rst/ste
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
AFA0066 2026-09-28/15:57
|Zusammenfassung: Erste Group Bank AG buy
|
Unternehmen:
Erste Group Bank AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
131,00 €
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
125,60 €
|
Abst. Kursziel*:
4,30%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
126,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,80%
|
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner
|
KGV*:
-
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|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|126,60
|2,84%
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|15:34
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:10
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|14:10
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|14:09
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|14:08
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|14:07
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|RBC Capital Markets
|14:00
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:57
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:48
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:46
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:32
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:29
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13:29
|ASML NV Buy
|UBS AG
|13:28
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
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|13:18
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|UBS AG
|13:17
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|Microsoft Overweight
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|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:04
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|11:01
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:45
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:44
|Ströer Buy
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|10:44
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:44
|Bilfinger Hold
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|10:43
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:42
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:40
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:36
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
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|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:34
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|Deutsche Bank AG
|10:33
|secunet Security Networks Buy
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|10:32
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:31
|Schaeffler Neutral
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|10:29
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