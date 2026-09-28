Erste Group Bank Aktie

125,60EUR 2,50EUR 2,03%
Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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28.09.2026 13:15:00

Erste Group Bank kaufen

Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group bei 135,0 Euro gehalten. Das Anlagevotum "Overweight" wurde von Analyst Krishnendra Dubey bestätigt.

Die Erste Group hat am Freitagabend ein geplantes freiwilliges Übernahmeangebot (VTO) bekannt gegeben, um ihren Anteil an der Erste Bank Polska von derzeit 49 Prozent auf maximal 75 Prozent zu erhöhen. Laut der Einschätzung der Barclays-Experten wurde damit der "am häufigsten diskutierte und wohl auch der anlegerfreundlichste Weg gewählt". Da das Angebot aus eigenen Mitteln finanziert werde und zum gesetzlichen Mindestpreis erfolge, wahre es auch die Kapitaldisziplin, heißt es weiter.

Zum Vergleich: Am Montag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse zu Mittag bei 125,10 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/rst

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

AFA0044 2026-09-28/13:15

Zusammenfassung: Erste Group Bank AG kaufen
Unternehmen:
Erste Group Bank AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
135,00 €
Rating jetzt:
kaufen 		Kurs*:
125,30 € 		Abst. Kursziel*:
7,74%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
125,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,91%
Analyst Name::
Krishnendra Dubey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Erste Group Bank AG 125,30 1,79% Erste Group Bank AG

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11:01 Verbund Hold Deutsche Bank AG
10:47 DHL Group Neutral UBS AG
10:45 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
10:44 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:44 Infineon Neutral UBS AG
10:44 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:43 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
10:42 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:41 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:40 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:40 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:36 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
10:36 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:35 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:34 BASF Buy Deutsche Bank AG
10:33 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:32 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:31 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:29 United Internet Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:29 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
10:27 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
10:25 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:21 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:07 SpaceX Outperform Bernstein Research
08:07 E.ON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:07 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
08:06 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:58 L'Oréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:51 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:44 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
07:44 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
07:37 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:35 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:34 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:32 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
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