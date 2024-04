Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

So sehen die Prognosen der Experten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert voraussichtlich am 07.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,607 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,750 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 2,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 20,36 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,92 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,08 EUR im Vergleich zu 3,09 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 85,29 Milliarden EUR, gegenüber 81,76 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at