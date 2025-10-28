Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Vor Bilanzvorlage
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Infineon vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Infineon öffnet voraussichtlich am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,436 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 EUR je Aktie erzielt worden.
12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,04 Prozent auf 3,92 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,92 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 25 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,45 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,980 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 24 Analysten auf durchschnittlich 14,66 Milliarden EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 14,96 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
