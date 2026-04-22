SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) legt Quartalsergebnis vor
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) präsentiert voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,258 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 66,92 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,780 EUR je Aktie erzielt worden waren.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 18,59 Prozent auf 100,3 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 123,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,85 EUR aus. Im Vorjahr waren 2,59 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 463,7 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 503,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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