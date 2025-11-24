Erste Schätzungen: thyssenkrupp präsentiert Quartalsergebnisse

thyssenkrupp veröffentlicht voraussichtlich am 09.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,190 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp noch -1,700 EUR je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 5,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,30 Milliarden EUR gegenüber 8,81 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,273 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,420 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 33,02 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 35,04 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at