MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen thyssenkrupp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der thyssenkrupp-Aktie statt. Diesen Tag beendete das thyssenkrupp-Papier bei 4,26 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in thyssenkrupp-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 234,716 thyssenkrupp-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 21.11.2025 1 989,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 8,48 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 98,95 Prozent erhöht.

thyssenkrupp wurde am Markt mit 5,28 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at