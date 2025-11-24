thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Investmentbeispiel
|
24.11.2025 10:04:16
MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der thyssenkrupp-Aktie statt. Diesen Tag beendete das thyssenkrupp-Papier bei 4,26 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in thyssenkrupp-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 234,716 thyssenkrupp-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 21.11.2025 1 989,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 8,48 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 98,95 Prozent erhöht.
thyssenkrupp wurde am Markt mit 5,28 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: thyssenkrupp AG
Nachrichten zu thyssenkrupp AGmehr Nachrichten
|
09:29
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.11.25
|MDAX aktuell: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
21.11.25