EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|
30.08.2026 09:55:37
EssilorLuxottica clan’s US$47 billion rift grows with heir’s exit from Ray-Ban maker
Stalemate becoming a distraction as firm strives to hang on to first-mover lead in AI smart glasses marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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