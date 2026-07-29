EssilorLuxottica Aktie

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WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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29.07.2026 14:18:13

EssilorLuxottica Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Hold" mit einem Kursziel von 181 Euro belassen. Mit dem ausgewiesenen Umsatz habe der Konzern die Erwartung überraschend verfehlt, schrieb Falko Friedrichs am Mittwoch mit Blick auf die Quartalszahlen des Brillenherstellers. Gewinnseitig hätten Tarifrückerstattungen gestützt./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Hold
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
181,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
162,35 € 		Abst. Kursziel*:
11,49%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
166,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,04%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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