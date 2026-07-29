FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Hold" mit einem Kursziel von 181 Euro belassen. Mit dem ausgewiesenen Umsatz habe der Konzern die Erwartung überraschend verfehlt, schrieb Falko Friedrichs am Mittwoch mit Blick auf die Quartalszahlen des Brillenherstellers. Gewinnseitig hätten Tarifrückerstattungen gestützt./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET



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