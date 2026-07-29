EssilorLuxottica Aktie

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WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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29.07.2026 11:44:02

EssilorLuxottica Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Quartalszahlen von 278 auf 282 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Profitabilität des Brillenkonzerns sei deutlich besser als erwartet ausgefallen und dürfte zu steigenden Konsensschätzungen führen, schrieb Robert Krankowski in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das schwächer als prognostizierte Umsatzwachstum dürfte allerdings die Debatte über die Nachhaltigkeit der Nachfrage nach Smart Glasses kaum beilegen./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
282,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
163,90 € 		Abst. Kursziel*:
72,06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
166,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
69,88%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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