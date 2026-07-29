EssilorLuxottica Aktie

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WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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29.07.2026 12:13:29

EssilorLuxottica Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe solide Halbjahreszahlen vorgelegt, wobei der Umsatz im zweiten Quartal wegen des Großhandelsgeschäfts allerdings leicht unter den Erwartungen gelegen habe, schrieb Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis habe zugleich die Erwartungen deutlich übertroffen./ck/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 23:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
305,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
164,15 € 		Abst. Kursziel*:
85,81%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
163,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
86,15%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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