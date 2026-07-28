EssilorLuxottica Aktie

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WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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28.07.2026 20:36:55

EssilorLuxottica Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Auch wenn es leicht unter den Markterwartungen ausgefallen sei, belege das organische Wachstum im zweiten Quartal ein robustes, hohes Wachstum, schrieb Julien Dormois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bereinigte Marge im ersten Halbjahr sei beruhigend./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
168,60 € 		Abst. Kursziel*:
48,28%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
170,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46,71%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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