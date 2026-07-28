EssilorLuxottica Aktie

170,40EUR 4,05EUR 2,43%
EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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28.07.2026 20:35:53

EssilorLuxottica Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Das Umsatzwachstum liege trotz eines Übernahme-Impulses unter den Erwartungen, schrieb Luca Solca in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Gewinn des Brillen- und Luxusgüterkonzerns habe aber dank der Bruttomarge die Prognosen übertroffen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
185,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
168,60 € 		Abst. Kursziel*:
9,73%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
170,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,57%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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20:36 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
20:36 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
20:35 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
22.07.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
14.07.26 EssilorLuxottica Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

EssilorLuxottica 170,30 2,37% EssilorLuxottica

Aktuelle Aktienanalysen

20:36 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
20:36 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
20:35 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
18:32 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
18:20 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
18:15 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
17:16 Amazon Buy UBS AG
17:03 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
16:34 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
16:33 Bechtle Kaufen DZ BANK
16:25 TeamViewer Kaufen DZ BANK
15:42 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
15:26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
15:25 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
15:08 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
15:07 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
15:06 GSK Outperform Bernstein Research
14:59 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
14:58 Boeing Outperform RBC Capital Markets
14:58 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
14:58 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
14:47 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:46 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
14:45 Air Liquide Outperform Bernstein Research
14:40 arGEN-X Outperform Bernstein Research
14:38 Sartorius Stedim Biotech Outperform Bernstein Research
14:31 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
14:26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
14:23 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:19 SAFRAN Outperform Bernstein Research
14:10 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
14:05 Unilever Outperform Bernstein Research
14:01 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
13:58 Michelin Outperform Bernstein Research
13:50 Unilever Hold Deutsche Bank AG
13:33 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
13:32 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:31 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:28 AstraZeneca Kaufen DZ BANK
13:22 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
13:18 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:17 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:16 Santander Outperform RBC Capital Markets
13:15 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:13 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:47 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
12:44 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
12:43 TRATON Buy Deutsche Bank AG
12:38 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
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