EssilorLuxottica Aktie
|170,40EUR
|4,05EUR
|2,43%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Das Umsatzwachstum liege trotz eines Übernahme-Impulses unter den Erwartungen, schrieb Luca Solca in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Gewinn des Brillen- und Luxusgüterkonzerns habe aber dank der Bruttomarge die Prognosen übertroffen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
185,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
168,60 €
|
Abst. Kursziel*:
9,73%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
170,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,57%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|20:36
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:36
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20:35
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20:36
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:36
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20:35
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20:36
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:36
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|02.07.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20:35
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.06.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|24.06.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|170,30
|2,37%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:36
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:36
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20:35
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|18:32
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:20
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:15
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:16
|Amazon Buy
|UBS AG
|17:03
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|16:34
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:33
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|16:25
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:42
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|15:26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|15:25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|15:08
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:07
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:06
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|14:59
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|14:58
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:58
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:58
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:47
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:45
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|14:40
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|14:38
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|14:31
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|14:26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|14:23
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:19
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|14:10
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|14:05
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|14:01
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:58
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|13:50
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|13:33
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|13:22
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:17
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:15
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:13
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:47
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12:44
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:38
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG