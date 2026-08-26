EssilorLuxottica Aktie
|160,35EUR
|0,55EUR
|0,34%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die zunächst extrem gut angelaufenen Smartbrillen hätten inzwischen ein massives Imageproblem, schrieb Luca Solca am Dienstag mit Blick auf den möglichen Missbrauch und das Bedürfnis nach Schutz der Privatsphäre. "Ironischerweise beruhigt uns das aber für Essilor sogar", so der Experte. Denn der öffentliche Aufschrei gegen Smart Glasses mache das disruptive Negativszenario, wonach diese Technologie die Produktkategorie kannibalisieren und die Margen schmälern könnte, weniger wahrscheinlich. Fraglich sei allerdings das Ausmaß des möglichen Reputationsverlusts für die Marke Meta Ray-Ban./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 12:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
160,30 €
|
Abst. Kursziel*:
24,77%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
160,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,73%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|09:54
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09:54
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|28.07.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|160,90
|0,69%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:59
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:54
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|09:23
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:07
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|09:06
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|08:32
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
|OHB Outperform
|Oddo BHF
|08:01
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|07:30
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:04
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG