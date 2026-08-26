EssilorLuxottica Aktie

160,35EUR 0,55EUR 0,34%
EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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26.08.2026 09:54:16

EssilorLuxottica Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die zunächst extrem gut angelaufenen Smartbrillen hätten inzwischen ein massives Imageproblem, schrieb Luca Solca am Dienstag mit Blick auf den möglichen Missbrauch und das Bedürfnis nach Schutz der Privatsphäre. "Ironischerweise beruhigt uns das aber für Essilor sogar", so der Experte. Denn der öffentliche Aufschrei gegen Smart Glasses mache das disruptive Negativszenario, wonach diese Technologie die Produktkategorie kannibalisieren und die Margen schmälern könnte, weniger wahrscheinlich. Fraglich sei allerdings das Ausmaß des möglichen Reputationsverlusts für die Marke Meta Ray-Ban./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 12:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
160,30 € 		Abst. Kursziel*:
24,77%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
160,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,73%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:54 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
04.08.26 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
03.08.26 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
03.08.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

EssilorLuxottica 160,90 0,69% EssilorLuxottica

Aktuelle Aktienanalysen

09:59 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:54 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
09:44 ING Group Buy Deutsche Bank AG
09:43 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
09:23 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
09:08 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
09:08 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
09:07 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
09:06 Aroundtown Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:59 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:57 Aroundtown Buy Warburg Research
08:32 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:31 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
08:31 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:19 OHB Outperform Oddo BHF
08:01 arGEN-X Buy UBS AG
07:30 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
07:07 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
07:07 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
07:06 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
07:05 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
07:04 Nagarro Hold Jefferies & Company Inc.
07:03 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
06:58 E.ON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:38 SAP Neutral UBS AG
25.08.26 Fielmann Halten DZ BANK
25.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.08.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.08.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
25.08.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
25.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
25.08.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
25.08.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
25.08.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
25.08.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
25.08.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
25.08.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
25.08.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.26 thyssenkrupp nucera Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.08.26 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
25.08.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
25.08.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.08.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
24.08.26 FedEx Outperform Bernstein Research
24.08.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
24.08.26 Ottobock Buy UBS AG
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