EssilorLuxottica Aktie
|165,05EUR
|1,25EUR
|0,76%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 185 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Luca Solca berücksichtige in einer am Freitag vorliegenden Studie die vorgelegten Halbjahreszahlen in seinen Schätzungen - mit dem Effekt, dass er seine Gewinnprognose wegen des besser als erwarteten operativen Ergebnisses anhob./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 18:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 18:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
166,55 €
|
Abst. Kursziel*:
20,08%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
165,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,18%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|20:30
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|28.07.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:30
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|28.07.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|28.07.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:30
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|165,05
|0,76%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:44
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20:43
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|20:30
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|19:47
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:01
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|18:55
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:28
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:36
|Apple Neutral
|UBS AG
|17:36
|Microsoft Buy
|UBS AG
|17:35
|Amazon Buy
|UBS AG
|17:00
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:51
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|16:47
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|16:46
|AXA Halten
|DZ BANK
|15:48
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|15:47
|ING Group Buy
|UBS AG
|15:46
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:46
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:46
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:45
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|15:43
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:39
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|15:37
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|15:22
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|15:16
|Danone Buy
|UBS AG
|15:16
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:15
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:14
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:14
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|15:12
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:12
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|15:11
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:11
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|15:10
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:09
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:08
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|14:40
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:38
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|14:36
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|14:10
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:06
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|14:05
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|14:03
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|14:01
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:00
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:59
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:59
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:57
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:56
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG