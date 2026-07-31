EssilorLuxottica Aktie

165,05EUR 1,25EUR 0,76%
EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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31.07.2026 20:30:06

EssilorLuxottica Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 185 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Luca Solca berücksichtige in einer am Freitag vorliegenden Studie die vorgelegten Halbjahreszahlen in seinen Schätzungen - mit dem Effekt, dass er seine Gewinnprognose wegen des besser als erwarteten operativen Ergebnisses anhob./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 18:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 18:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
166,55 € 		Abst. Kursziel*:
20,08%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
165,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,18%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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20:30 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
29.07.26 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
29.07.26 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
28.07.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

EssilorLuxottica 165,05 0,76% EssilorLuxottica

Aktuelle Aktienanalysen

20:44 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
20:43 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
20:30 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
19:47 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
19:01 OMV Underperform RBC Capital Markets
18:55 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
18:28 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
17:36 Apple Neutral UBS AG
17:36 Microsoft Buy UBS AG
17:35 Amazon Buy UBS AG
17:00 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
16:51 Amazon Kaufen DZ BANK
16:47 Microsoft Kaufen DZ BANK
16:46 AXA Halten DZ BANK
15:48 Sanofi Neutral UBS AG
15:47 ING Group Buy UBS AG
15:46 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:46 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
15:46 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:45 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:45 L'Oréal Buy UBS AG
15:43 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:39 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
15:37 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
15:22 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
15:16 Danone Buy UBS AG
15:16 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
15:15 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
15:14 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
15:14 London Stock Exchange Buy UBS AG
15:12 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:12 AXA Outperform RBC Capital Markets
15:11 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
15:11 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
15:10 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
15:09 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
15:08 BP Outperform RBC Capital Markets
14:40 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
14:38 Air Liquide Kaufen DZ BANK
14:36 Linde Outperform Bernstein Research
14:10 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
14:06 Amazon Outperform RBC Capital Markets
14:05 Sanofi Kaufen DZ BANK
14:03 adidas Kaufen DZ BANK
14:01 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:00 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:59 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:59 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:57 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:56 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
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