Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende

Kaum bewegt zeigte sich der Euro STOXX 50 am Abend.

Am Montag schloss der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 5 077,93 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,375 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,030 Prozent auf 5 083,54 Punkte an der Kurstafel, nach 5 085,08 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 068,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 087,92 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, mit 4 955,01 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 13.02.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 689,28 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, bei 4 317,88 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 12,52 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 121,71 Punkte. Bei 4 380,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Stellantis (+ 4,19 Prozent auf 21,11 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,54 Prozent auf 118,75 EUR), Bayer (+ 1,47 Prozent auf 29,38 EUR), BMW (+ 1,33 Prozent auf 102,95 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,89 Prozent auf 3,63 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Deutsche Börse (-2,43 Prozent auf 182,90 EUR), Infineon (-2,16 Prozent auf 37,18 EUR), Ferrari (-1,77 Prozent auf 374,45 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,73 Prozent auf 447,50 EUR) und Siemens (-0,22 Prozent auf 187,98 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intesa Sanpaolo-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 10 463 616 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 392,313 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Die Stellantis-Aktie präsentiert mit 3,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 9,14 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at