Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

So bewegte sich der Euro STOXX 50 schlussendlich.

Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,47 Prozent stärker bei 5 006,40 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,329 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,074 Prozent leichter bei 4 979,06 Punkten, nach 4 982,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 4 976,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 006,55 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 19.02.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 763,07 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 19.12.2023, den Stand von 4 535,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 064,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,94 Prozent aufwärts. Bei 5 031,82 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell BASF (+ 3,25 Prozent auf 50,60 EUR), UniCredit (+ 1,93 Prozent auf 33,82 EUR), Allianz (+ 1,82 Prozent auf 271,05 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,75 Prozent auf 453,60 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (+ 1,75 Prozent auf 166,07 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens (-5,76 Prozent auf 173,04 EUR), Infineon (-2,14 Prozent auf 31,32 EUR), SAP SE (-1,47 Prozent auf 171,47 EUR), Bayer (-1,00 Prozent auf 25,94 EUR) und Enel (-0,76 Prozent auf 6,02 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 562 838 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 430,172 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,73 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at