Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Start im Aufwind

Der Euro STOXX 50 bleibt auch am Montag im Aufwärtstrend.

Um 09:11 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,14 Prozent stärker bei 4 901,77 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,247 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,199 Prozent auf 4 904,58 Punkte an der Kurstafel, nach 4 894,86 Punkten am Vortag.

Bei 4 905,09 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 900,16 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, bei 4 654,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 414,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, den Wert von 4 294,80 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 8,62 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 4 905,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 0,97 Prozent auf 120,32 EUR), SAP SE (+ 0,69 Prozent auf 174,54 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,47 Prozent auf 426,80 EUR), UniCredit (+ 0,46 Prozent auf 31,14 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,34 Prozent auf 193,50 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil BASF (-0,81 Prozent auf 47,60 EUR), BMW (-0,49 Prozent auf 109,26 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,48 Prozent auf 42,34 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,24 Prozent auf 2,99 EUR) und Bayer (-0,11 Prozent auf 28,30 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 304 004 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 422,240 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,72 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

