Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet BASF-Aktie mit Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 52 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser äußerte sich am Dienstag skeptisch zur europäischen Chemiebranche. Sie rät Anlegern vor allem, die Anleihenmärkte im Auge zu behalten, die strukturelle Befürchtungen für den Sektor signalisierten. Ohne einen massiven Kapazitätsabbau hält die Expertin eine Erholung für unwahrscheinlich. Fraser kappte ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen und in der Folge ihre Kursziele im Schnitt um 13 Prozent.

Zwischen Kursziel und Realität: Die BASF-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Kaum Bewegung ließ sich um 12:57 Uhr bei der BASF-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 42,99 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 7,00 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 418 007 BASF-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 6,7 Prozent aufwärts. Am 27.02.2026 dürfte BASF die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.

