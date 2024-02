Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,09 Prozent leichter bei 4 881,13 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,244 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,039 Prozent auf 4 883,84 Punkte an der Kurstafel, nach 4 885,74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 883,84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 878,21 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,314 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, einen Stand von 4 635,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.11.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 348,02 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 28.02.2023, mit 4 238,38 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,16 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 887,85 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,05 Prozent auf 72,92 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,81 Prozent auf 425,00 EUR), Allianz (+ 0,44 Prozent auf 249,10 EUR), adidas (+ 0,44 Prozent auf 188,98 EUR) und BMW (+ 0,41 Prozent auf 108,12 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-2,16 Prozent auf 33,82 EUR), Stellantis (-0,86 Prozent auf 24,03 EUR), BASF (-0,85 Prozent auf 47,05 EUR), Bayer (-0,57 Prozent auf 28,97 EUR) und UniCredit (-0,55 Prozent auf 30,60 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 429 122 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 420,145 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,83 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

