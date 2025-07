Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt mittags den Rückwärtsgang ein

Der Euro STOXX 50 notiert am zweiten Tag der Woche im Minus.

Um 12:10 Uhr verliert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,31 Prozent auf 5 286,62 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,432 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,090 Prozent fester bei 5 308,01 Punkten in den Handel, nach 5 303,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5 274,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 314,39 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, einen Wert von 5 366,59 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.04.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 320,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 929,99 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,50 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 568,19 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell adidas (+ 2,45 Prozent auf 202,80 EUR), Bayer (+ 2,41 Prozent auf 26,15 EUR), Enel (+ 0,94 Prozent auf 8,14 EUR), Eni (+ 0,63 Prozent auf 13,77 EUR) und Allianz (+ 0,52 Prozent auf 345,90 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,69 Prozent auf 48,85 EUR), Airbus SE (-1,60 Prozent auf 174,38 EUR), Stellantis (-1,53 Prozent auf 8,39 EUR), Siemens (-1,52 Prozent auf 214,35 EUR) und Rheinmetall (-1,47 Prozent auf 1 770,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 906 426 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 301,154 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

