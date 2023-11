Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 mittags in Grün

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag wenig verändert.

Um 12:10 Uhr springt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,13 Prozent auf 4 357,54 Punkte an. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,786 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,016 Prozent auf 4 352,73 Punkte an der Kurstafel, nach 4 352,02 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 358,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 350,42 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,441 Prozent. Vor einem Monat, am 23.10.2023, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 041,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.08.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 266,67 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 23.11.2022, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 3 946,44 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 13,00 Prozent zu. Bei 4 491,51 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 802,51 Zähler.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 0,91 Prozent auf 14,87 EUR), Deutsche Börse (+ 0,75 Prozent auf 173,80 EUR), SAP SE (+ 0,71) Prozent auf 142,16 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,36 Prozent auf 41,27 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,36 Prozent auf 388,00 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Flutter Entertainment (-0,77 Prozent auf 128,60 GBP), Ferrari (-0,74 Prozent auf 332,75 EUR), UniCredit (-0,63 Prozent auf 24,69 EUR), adidas (-0,59 Prozent auf 186,26 EUR) und Bayer (-0,52 Prozent auf 32,65 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 912 296 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 351,635 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

2023 verzeichnet die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at