LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Lukrative LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition?
|
10.12.2025 10:04:06
EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 148,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,676 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 616,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 416,42 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 316,42 Prozent angezogen.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 308,62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
