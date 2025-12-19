ASML NV Aktie

Frühe Anlage 19.12.2025 10:03:56

EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML NV-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren ASML NV-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das ASML NV-Papier via Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 690,80 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die ASML NV-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,448 ASML NV-Aktien. Die gehaltenen ASML NV-Aktien wären am 18.12.2025 1 292,27 EUR wert, da der Schlussstand 892,70 EUR betrug. Mit einer Performance von +29,23 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der ASML NV-Wert an der Börse wurde auf 338,76 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

