ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Frühe Anlage
|
19.12.2025 10:03:56
EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML NV-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das ASML NV-Papier via Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 690,80 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die ASML NV-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,448 ASML NV-Aktien. Die gehaltenen ASML NV-Aktien wären am 18.12.2025 1 292,27 EUR wert, da der Schlussstand 892,70 EUR betrug. Mit einer Performance von +29,23 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der ASML NV-Wert an der Börse wurde auf 338,76 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
