EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in BNP Paribas eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 09.08.2019 wurden BNP Paribas-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das BNP Paribas-Papier an diesem Tag 40,21 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 24,873 BNP Paribas-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 59,42 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 477,93 EUR wert. Damit wäre die Investition 47,79 Prozent mehr wert.

Alle BNP Paribas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 67,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at