EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Saint-Gobain-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die Saint-Gobain-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Saint-Gobain-Papier bei 39,70 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Saint-Gobain-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 251,889 Saint-Gobain-Aktien. Die gehaltenen Saint-Gobain-Anteile wären am 16.12.2025 22 458,44 EUR wert, da der Schlussstand 89,16 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +124,58 Prozent.
Saint-Gobain wurde am Markt mit 43,09 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
