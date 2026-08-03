EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Versorgungssicherheit
|
03.08.2026 09:31:00
EVN-Aktie fällt: Weiterer Ausbau der Waldviertel-Wasserleitung
Die Waldviertelleitung wurde im September 2025 offiziell eröffnet und verbindet das Brunnenfeld Grunddorf/Donaudorf bei Krems mit Zwettl. Mit einer Länge von rund 60 Kilometern und Investitionen von rund 50 Millionen Euro zählt sie zu den größten Infrastrukturprojekten der EVN Wasser. Nach Angaben des Unternehmens schafft die Leitung die Grundlage, künftig bis zu 120.000 Menschen in den Bezirken Zwettl, Gmünd und Waidhofen an der Thaya noch sicherer mit Trinkwasser zu versorgen. Erste Gemeinden würden bereits Wasser über die neue Transportleitung beziehen, hieß es.
Waldviertelleitung kann "mitwachsen"
Die Waldviertelleitung sei so konzipiert worden, dass sie mit den Anforderungen der kommenden Jahrzehnte mitwachsen könne, sagte Paschinger. Geprüft werde aktuell etwa, unter welchen Voraussetzungen eine Verlängerung der Transportleitung in Richtung Groß Gerungs, Arbesbach und Langschlag realisiert werden könnte.
Die EVN Wasser GmbH als 100-prozentige Tochtergesellschaft der EVN AG ist eigenen Angaben zufolge die zweitgrößte Wasserversorgerin Österreichs. Niederösterreichweit versorgt die EVN Wasser derzeit 883 Ortschaften und rund 650.000 Einwohner mit Trinkwasser.
Die EVN-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 0,17 Prozent tiefer bei 29,25 Euro.
jh/ker/fel
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|
31.07.26
|Freundlicher Handel: ATX mittags im Plus (finanzen.at)
|
30.07.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX steigt letztendlich (finanzen.at)
|
30.07.26
|Donnerstagshandel in Wien: So performt der ATX nachmittags (finanzen.at)
|
30.07.26
|ATX-Handel aktuell: ATX am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
29.07.26
|ATX-Papier EVN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVN-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.07.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX gibt nach (finanzen.at)
|
22.07.26
|Börse Wien in Grün: ATX beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|12.06.26
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.05.26
|EVN add
|Baader Bank
|03.04.26
|EVN
|Barclays Capital
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|30.12.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|12.06.26
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.05.26
|EVN add
|Baader Bank
|03.04.26
|EVN
|Barclays Capital
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|30.12.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|12.06.26
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|30.12.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|15.10.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.08.25
|EVN add
|Baader Bank
|17.06.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|18.12.25
|EVN Reduce
|Baader Bank
|08.12.25
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|11.04.17
|EVN neutral
|Deutsche Bank AG
|02.03.17
|EVN neutral
|Kepler Cheuvreux
|02.03.17
|EVN Hold
|Deutsche Bank AG
|01.03.17
|EVN Hold
|Deutsche Bank AG
|18.02.16
|EVN neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,30
|0,00%