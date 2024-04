Fehlende Impulse in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag wenig verändert

Wenig Veränderung ist heute in Frankfurt zu beobachten.

Um 12:23 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,00 Prozent höher bei 18 369,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 419,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 336,50 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 04.03.2024, bei 17 691,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 04.01.2024, bei 16 575,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 04.04.2023, einen Stand von 15 627,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,71 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Zähler.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit BMW (+ 2,82 Prozent auf 115,00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,02 Prozent auf 75,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,99 Prozent auf 127,95 EUR), Siemens Energy (+ 1,85 Prozent auf 17,88 EUR) und Porsche (+ 1,19 Prozent auf 95,02 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Symrise (-2,22 Prozent auf 108,15 EUR), Merck (-1,65 Prozent auf 155,00 EUR), Siemens Healthineers (-1,29 Prozent auf 54,94 EUR), Sartorius vz (-1,17 Prozent auf 347,80 EUR) und QIAGEN (-1,08 Prozent auf 38,30 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 073 026 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 206,669 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 3,18 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

