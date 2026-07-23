Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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23.07.2026 15:00:06
Ford Will Use Apple Maps in New Self-Driving System
In a first, Apple Maps will influence the way a new line of electric vehicles made by Ford Motor operates, and other automakers may follow.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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