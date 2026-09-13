Forget Intel. Buy This Tech Stock in September Instead.

Intel (NASDAQ: INTC) has been one of the top-performing stocks this year. Over the past year, Intel stock has returned 335%, and year to date it has gained 188%.

The stock surged 10% this week on the news reported by multiple outlets, including DigiTimes, that Intel was raising the prices of some of its central processing units, or CPUs, by 10% in October.

This comes after the semiconductor stock raised them in the first quarter, and did so again in July on certain products. Further, one of its rivals, Qualcomm (NASDAQ: QCOM), implemented a double-digit price increase in July.

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