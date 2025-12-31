freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Unter Maximalvolumen
|
31.12.2025 06:51:00
freenet schließt Aktienrückkaufprogramm ab
Zur Verfügung stand ein Volumen von bis zu 100 Millionen Euro. Im Rahmen des Rückkaufprogramms 2025 wurden 2.166.964 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 27,69 Euro erworben, wie freenet mitteilte. Dies entspreche 1,82 Prozent des Grundkapitals.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha/flf
(END) Dow Jones Newswires
December 30, 2025 12:46 ET (17:46 GMT)
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: freenet,JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images
Nachrichten zu freenet AGmehr Nachrichten
|
30.12.25
|EQS-CMS: freenet AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
30.12.25
|EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
30.12.25
|Freundlicher Handel: TecDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
30.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Dienstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
29.12.25
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
29.12.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu freenet AGmehr Analysen
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|28.08.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.25
|freenet Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|29,46
|0,41%