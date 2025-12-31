freenet Aktie

Unter Maximalvolumen 31.12.2025 06:51:00

freenet schließt Aktienrückkaufprogramm ab

freenet schließt Aktienrückkaufprogramm ab

Der Telekommunikationsdienstleister freenet hat sein im Juni gestartetes Aktienrückkaufprogramm am Dienstag abgeschlossen und dafür insgesamt 60 Millionen Euro ausgegeben.

Zur Verfügung stand ein Volumen von bis zu 100 Millionen Euro. Im Rahmen des Rückkaufprogramms 2025 wurden 2.166.964 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 27,69 Euro erworben, wie freenet mitteilte. Dies entspreche 1,82 Prozent des Grundkapitals.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2025 12:46 ET (17:46 GMT)

DOW JONES

