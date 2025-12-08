freenet Aktie
|27,92EUR
|0,08EUR
|0,29%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
freenet Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Freenet von 39,40 auf 37,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Anpassung der Strategie unter dem neuen Konzernchef, etwa mit Blick auf das Geschäftsportfolio, mache Sinn, schrieb Ulrich Rathe am Freitagabend. Gleichzeit wolle die neue Führung an der Kapitalverwendung festhalten. Alles in allem sieht der Analyst eine Gelegenheit./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 18:33 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Outperform
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
37,60 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
28,02 €
|
Abst. Kursziel*:
34,19%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
27,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,67%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|28,04
|0,72%
